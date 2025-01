In seguito a questa sentenza dal valore simbolico, il 20 gennaio Trump diventerà il primo presidente pregiudicato nella storia degli Stati Uniti.

Trump ha partecipato in videoconferenza all’udienza presso il tribunale penale di Manhattan, definendo la sua condanna “una vergogna per tutto il sistema”.

Il 10 gennaio un giudice di New York, Juan Merchan, ha dispensato il presidente eletto Donald Trump da una pena detentiva o da una multa per il caso dei pagamenti illeciti all’attrice di film porno Stormy Daniels, confermando però la sua storica condanna penale.

Il 30 maggio Trump era stato riconosciuto colpevole di aver falsificato dei documenti contabili per nascondere un pagamento da 130mila dollari a Daniels per evitare uno scandalo sessuale durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2016.

Il presidente eletto poteva essere condannato a una pena massima di quattro anni di prigione.