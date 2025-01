Il 13 gennaio uno sciopero nazionale per le pensioni, indetto dai principali sindacati, ha paralizzato i trasporti in tutto il paese, con decine di voli cancellati a Bruxelles e Charleroi, e due treni su tre cancellati sulla rete nazionale.

All’aeroporto di Bruxelles-National, il più grande del paese, è stato cancellato il 40 per cento dei voli in partenza e in arrivo, ha dichiarato all’Afp una portavoce della società di gestione Brussels Airport.

Le compagnie aeree hanno dovuto adattare la loro operatività alla forte riduzione del numero di addetti ai bagagli e guardie di sicurezza, ha aggiunto.

All’aeroporto di Charleroi, il secondo del paese e il primo hub di Ryanair sul continente europeo, “tutti i voli in partenza sono stati cancellati a partire dalle 12”, ha affermato la società di gestione.

“L’aeroporto sta affrontando una grave e imprevista carenza di personale di sicurezza”, ha spiegato.

A Charleroi non ci saranno partenze per tutto il giorno, mentre gli arrivi saranno garantiti.