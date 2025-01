Almeno sedici persone sono morte l’11 gennaio in un raid aereo condotto per errore nello stato di Zamfara, nel nordovest della Nigeria. Un gruppo locale di autodifesa sarebbe infatti stato scambiato per una banda criminale.

Il giorno di Natale l’aviazione nigeriana aveva già bombardato per errore due villaggi nel corso di un’operazione antijihadista nel vicino stato di Sokoto, causando la morte di almeno dieci civili.

L’esercito nigeriano è impegnato da anni a combattere le bande criminali, note a livello locale come “banditi”, che terrorizzano la popolazione nel nordovest e del centro del paese, facendo irruzione nei villaggi e uccidendo e rapendo gli abitanti.