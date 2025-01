Il pil si è ridotto dello 0,2 per cento, secondo una stima fornita il 15 gennaio dall’istituto Destatis, che è in linea con le previsioni pessimistiche del governo e degli economisti.

Nel 2024 il prodotto interno lordo (pil) della Germania si è ridotto per il secondo anno consecutivo, a conferma delle difficoltà dell’industria tedesca in un contesto di forte instabilità politica.

La Germania non registrava due anni consecutivi di recessione dai primi anni 2000, quando il paese, indebolito dai costi della riunificazione, era soprannominato “il malato d’Europa”.

Come in quegli anni, anche oggi le difficoltà sono aggravate da problemi strutturali. L’industria tedesca non si è ancora ripresa dall’aumento dei costi dell’energia dopo l’invasione russa dell’Ucraina e paga una riduzione delle esportazioni in Cina. A questo si aggiungono i costi della decarbonizzazione dell’economia, l’invecchiamento della popolazione, il peso della burocrazia e le infrastrutture fatiscenti.

“L’economia tedesca sta attraversando la crisi più grave del dopoguerra”, aveva dichiarato a dicembre Bert Rürup, presidente dell’istituto di ricerca del quotidiano Handelsblatt. “La pandemia, la crisi energetica e l’inflazione hanno reso i tedeschi più poveri”.

Il 2024 è stato caratterizzato da una lunga serie di annunci di piani di licenziamento nel settore industriale, in difficoltà a causa degli alti costi dell’energia e del calo della domanda.

La casa automobilistica Volkswagen ha annunciato 35mila licenziamenti entro il 2030.