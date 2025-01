La forte crescita dell’energia solare e il consolidamento di quella idroelettrica hanno portato la quota delle fonti rinnovabili al 47 per cento.

Allo stesso tempo, “la produzione di elettricità a partire dal gas si è ridotta per il quinto anno consecutivo e la produzione totale di elettricità da fonti fossili ha raggiunto un minimo storico”, si legge nel rapporto, intitolato European electricity review.

Nel 2024 l’energia solare ha superato per la prima volta il carbone nella produzione di elettricità nell’Unione europea, secondo un rapporto del centro studi Ember pubblicato il 23 gennaio.

“All’epoca della presentazione del Patto verde europeo, nel 2019, in pochi prevedevano passi avanti così rapidi: l’eolico e il solare stanno relegando il carbone ai margini e spingendo il gas a un declino strutturale”, ha aggiunto.

“I combustibili fossili sono in declino nell’Unione europea”, ha affermato Chris Rosslowe, l’autore principale del rapporto.

Secondo Ember, nel 2024 l’energia solare ha generato l’11 per cento dell’elettricità nell’Unione europea, mentre il carbone è sceso per la prima volta sotto il 10 per cento.

L’energia eolica (17 per cento) ha generato più elettricità del gas (16 per cento) per il secondo anno consecutivo.

La quota dei combustibili fossili è scesa al 29 per cento, rispetto al 39 per cento del 2019, quando le fonti rinnovabili erano ferme al 34 per cento.

La tendenza è generalizzata, secondo il rapporto. L’energia solare è in crescita in tutti i paesi dell’Unione europea, e più della metà ha eliminato il carbone o ridotto la sua quota a meno del 5 per cento.

“Le emissioni di gas serra del settore elettrico sono dimezzate rispetto ai massimi del 2007”, ha dichiarato Rosslowe.

Tuttavia, c’è ancora molto da fare, secondo lo studioso. “Dobbiamo accelerare gli sforzi, soprattutto nel settore eolico, la cui capacità dovrebbe più che raddoppiare entro il 2030”.