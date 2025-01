“È stimolante avere un nuovo concorrente”, ha dichiarato Altman, aggiungendo che “ovviamente la OpenAi è in grado di fornire modelli migliori”.

La start-up sostiene di aver speso solo 5,6 milioni di dollari per sviluppare il suo modello, una cifra irrisoria se confrontata con i miliardi investiti dalle aziende della Silicon Valley.

“R1 è impressionante, soprattutto considerando ciò che è in grado di offrire a quel costo”, ha affermato la sera del 27 gennaio Sam Altman, l’amministratore delegato della OpenAi.

Per mantenere la loro posizione dominante nel campo dell’intelligenza artificiale, gli Stati Uniti avevano imposto restrizioni alle esportazioni dei semiconduttori di ultima generazione.

La DeepSeek non ha quindi avuto accesso ai costosi e sofisticati chip dell’azienda californiana Nvidia, usati per addestrare i modelli d’intelligenza artificiale generativa come ChatGpt.

Il 27 gennaio la Nvidia ha registrato un crollo in borsa del 16,97 per cento, pari a circa 590 miliardi di dollari di capitalizzazione. L’indice Nasdaq, che rappresenta le aziende del settore tecnologico, ha registrato un calo del 3,07 per cento.