Berger è arrivata in Israele in mattinata, dopo essere stata consegnata da Hamas alla Croce rossa a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Secondo un’ong palestinese, in cambio saranno scarcerati 110 palestinesi detenuti da Israele, 32 dei quali condannati all’ergastolo. Venti dovranno trasferirsi all’estero.

Una folla si è riunita in una piazza di Tel Aviv, in Israele, per festeggiare la liberazione dei tre ostaggi israeliani.

Un quarto scambio tra ostaggi e prigionieri è previsto per il 1 febbraio, con la liberazione di tre uomini, secondo il governo israeliano.