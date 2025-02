Il Libano ha annunciato il 18 febbraio di essere in contatto con Washington e Parigi per ottenere il ritiro completo dell’esercito israeliano dal sud del paese, come previsto dall’accordo di tregua, sostenendo che la permanenza dei soldati in cinque postazioni strategiche costituisce “un’occupazione”.

Intanto, gli abitanti hanno cominciato a tornare nei loro villaggi, molti dei quali devastati dalla guerra, dopo che il 18 febbraio Israele ha completato il ritiro della maggior parte delle truppe.

La difesa civile libanese ha affermato di aver scoperto ventitré corpi nelle località vicine al confine dopo il ritiro israeliano.