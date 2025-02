Il 27 febbraio il fondatore e leader storico del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), Abdullah Öcalan, ha annunciato lo scioglimento del movimento armato e ha invitato i miliziani a deporre le armi.

“Tutti i gruppi devono deporre le armi e il Pkk deve sciogliersi”, ha ordinato Öcalan in una dichiarazione letta dai parlamentari curdi che gli hanno fatto visita nella sua prigione vicino a Istanbul.

Una delegazione del partito filocurdo Dem ha visitato l’isola-prigione di Imrali, nel mar di Marmara, dove ha incontrato per tre ore Öcalan, detenuto in isolamento da 26 anni. In questo messaggio molto atteso, Öcalan, 75 anni, ha detto di fare seguito a un processo avviato in autunno dal principale alleato del presidente Recep Tayyip Erdoğan, il nazionalista Devlet Bahceli.

“L’appello di Devlet Bahceli, così come la volontà espressa dal presidente, nonché le risposte positive di altri partiti politici a questo appello, hanno creato un ambiente favorevole, in cui chiedo la deposizione delle armi e mi assumo la responsabilità storica di questo appello”, ha affermato “Apo” Öcalan.

“Convocate il vostro congresso e prendete una decisione: tutti i gruppi devono deporre le armi e il Pkk deve sciogliersi”, ha concluso. In attesa del messaggio di pace centinaia di persone si sono radunate, ballando e cantando, a Diyarbakır, nel sudest della Turchia.

Schermi giganti sono stati installati nel nord della Siria e in Iraq, dove vive anche una numerosa minoranza curda. È la terza volta da fine dicembre che ai rappresentanti del Dem, la terza forza del parlamento turco, viene concesso di incontrare “Apo” (zio, in curdo), lo storico leader del Pkk, condannato all’ergastolo. Nei precedenti incontri, Öcalan aveva espresso la sua “determinazione” a voltare pagina.