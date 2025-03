“Più a lungo termine prevediamo una recrudescenza della pandemia di aids su scala globale, non solo in Africa ma anche in Europa orientale e in America latina, mentre i decessi potrebbero tornare ai livelli degli anni novanta e duemila”, ha aggiunto.

Byanyima ha definito “ragionevole che gli Stati Uniti vogliano ridurre il loro contributo”, ma ha avvertito che “la revoca senza preavviso dei finanziamenti sta avendo conseguenze devastanti in tutto il mondo, soprattutto in Africa, Asia e America Latina”.

In alcuni paesi africani la risposta all’aids dipende fortemente dagli aiuti esterni, per esempio in Tanzania, per il 94 per cento, e in Uganda, per il 90 per cento, ha spiegato Byanyima.

L’appello delle Nazioni Unite è tanto più urgente in quanto secondo gli esperti un nuovo antiretrovirale, sviluppato dall’azienda statunitense Gilead, potrebbe avere un ruolo decisivo contro l’aids.

“Siamo all’alba di una rivoluzione nella terapia preventiva e abbiamo una possibilità reale di sconfiggere l’aids”, ha affermato Byanyima.

“La Gilead potrebbe trarre grande profitto dal suo antiretrovirale, a condizione che il presidente degli Stati Uniti e la sua amministrazione capiscano l’importanza della questione”, ha concluso.