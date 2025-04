Yoon Suk-yeol, conservatore, 64 anni, alle prime armi in politica, è salito al potere nel 2022 vincendo le elezioni presidenziali e beneficiando della sua reputazione di ex procuratore.

Schiettamente antifemminista, con una linea dura nei confronti della Corea del Nord, ha stretto legami più forti con il Giappone, nonostante il forte risentimento nazionale nei confronti dell’ex colonizzatore, e non ha mai avuto una maggioranza nell’assemblea naziuonale, che ha bocciato tutti i suoi piani.

Messo all’angolo e in difficoltà nei sondaggi, il 3 dicembre ha dichiarato a sorpresa la legge marziale, denunciando una “dittatura parlamentare” dell’opposizione che gli impediva di governare.

Il leader conservatore ha giustificato le sue azioni dicendo di voler proteggere la Corea del Sud dalle “forze comuniste nordcoreane” e di volere “estirpare gli elementi ostili dallo stato”.

Nato a Seoul il 18 dicembre 1960, Yoon Suk-yeol ha completato la carriera di procuratore prima di entrare in politica in tarda età.

Aveva svolto un ruolo chiave nell’indagine sull’abuso di potere e sulla corruzione che nel 2017 aveva portato all’impeachment e alla successiva incarcerazione dell’ex presidente Park Geun-hye.

Nello stesso anno è stato nominato procuratore di Seoul. Sotto la sua guida, la procura incriminò un centinaio di personalità per appropriazione indebita. Tra loro un ex presidente, un ex ministro e diversi ex capi dei servizi segreti.