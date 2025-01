Dopo un primo tentativo di arrestare Yoon il 3 gennaio, fallito a causa dell’intervento del servizio di sicurezza presidenziale, gli agenti del Corruption investigation bureau (Cio) e della polizia hanno raggiunto in gran numero la residenza di Yoon prima dell’alba.

Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

In Asia

In Asia

Le forze di sicurezza avevano avvertito che avrebbero arrestato chiunque li avesse ostacolati.

Non era mai successo che un presidente sudcoreano in carica fosse arrestato.

“Ho deciso di rispondere al Cio, pur non riconoscendo la legittimità dell’inchiesta, per evitare un inutile spargimento di sangue”, ha affermato Yoon in un videomessaggio.

“L’arresto di Yoon è il primo passo verso il ritorno dell’ordine”, ha commentato Park Chan-dae, leader dei deputati del Partito democratico di Corea, la principale formazione d’opposizione.

“La storia ricorderà che il Cio e la polizia hanno eseguito un mandato d’arresto illegale”, ha dichiarato invece Kweon Seong-dong, leader dei deputati del Partito del potere popolare (Ppp), la formazione di Yoon.