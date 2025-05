In crescita dell’80 per cento rispetto al 2023, “il dato equivale alla perdita di diciotto campi da calcio al minuto”, ha dichiarato Elizabeth Goldman, codirettrice del Global forest watch.

Sono stati distrutti 6,7 milioni di ettari di foresta tropicale, un’area grande quasi quanto Panamá. È il dato più alto da quando nel 2002 sono cominciate le rilevazioni del Global forest watch, elaborato dal World resources institute (Wri) in collaborazione con l’università del Maryland.

Nel 2024 la distruzione della foresta pluviale tropicale ha raggiunto il livello più alto da almeno vent’anni a causa degli incendi alimentati dal cambiamento climatico e di un peggioramento della situazione in Brasile.

Gli incendi sono responsabili di quasi il 50 per cento della perdita di superficie di foresta, superando per la prima volta l’agricoltura.

Un livello così alto di distruzione equivale a 3,1 miliardi di tonnellate di anidride carbonica emesse nell’atmosfera, un dato superiore alle emissioni del settore dell’energia in India.

Il rapporto si concentra sulle foreste tropicali, che hanno un ruolo fondamentale per la biodiversità e l’assorbimento del carbonio, monitorando tutte le cause di distruzione: deforestazione per fare spazio all’agricoltura, sfruttamento forestale, distruzione accidentale e incendi.

L’aumento degli incendi è stato alimentato dal riscaldamento globale, che li ha resi più intensi e difficili da controllare. Il 2024 è stato infatti l’anno più caldo mai registrato, a causa delle emissioni di gas serra legate alle attività umane e del fenomeno climatico del Niño.

La deforestazione per fare spazio all’agricoltura, storicamente la causa principale di perdita di foresta, è scivolata al secondo posto.