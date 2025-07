Il 24 luglio la Corte penale internazionale (Cpi) ha condannato un ex ministro e un capo di una milizia noto come Rambo per i crimini di guerra commessi tra il 2013 e il 2014, durante la guerra civile nella Repubblica Centrafricana.

L’ex ministro dello sport Patrice-Edouard Ngaïssona era uno dei leader delle milizie anti-balaka, a maggioranza cristiana, mentre Alfred Yekatom (Rambo) le comandava sul campo.

La Cpi, che ha sede all’Aja, nei Paesi Bassi, ha condannato Yekatom a 15 anni di prigione per venti capi d’accusa di crimini di guerra e contro l’umanità, e Ngaïssona a 12 anni di prigione per ventotto diverse imputazioni.