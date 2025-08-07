Secondo un’analisi dell’Afp sui dati dell’Osservatorio europeo della siccità (Edo), oltre la metà dei terreni in Europa e nella regione mediterranea è stata colpita dalla siccità, nel periodo compreso tra l’11 e il 19 luglio 2025.
Questo tasso del 51,9 per cento, ventuno punti in più rispetto alla media 2012-2024, è il più alto registrato per questo periodo dell’anno dall’inizio delle osservazioni nel 2012. La percentuale di suoli colpiti è stabile rispetto ai primi dieci giorni di luglio.
L’indicatore di siccità dell’Osservatorio europeo Copernicus, basato su osservazioni satellitari, combina tre parametri: precipitazioni, umidità del suolo e condizioni della vegetazione. È suddiviso in tre livelli di siccità (osservazione, allerta, allerta).
L’Europa orientale e i Balcani sono particolarmente colpiti. In Serbia, dove quasi tutti i suoli (99 per cento) sono sommersi dall’acqua, il tasso di allerta ha raggiunto il 68 per cento. Questa situazione preoccupa i produttori di lamponi, di cui il paese è uno dei maggiori esportatori.
Anche in Ungheria, Bulgaria e Romania, oltre la metà dei terreni è in stato di allerta, con tassi rispettivamente del 63 per cento, 52 per cento e 51 per cento. Nell’Europa occidentale, la situazione è peggiorata rispetto alla prima metà di luglio. Con il 21 per cento dei terreni in stato di allerta, il Regno Unito continua a subire una grave siccità, dopo una primavera eccezionalmente calda.
In Germania la percentuale di terreni in stato di allerta è aumentata notevolmente, passando dal 9 per cento al 26 per cento tra la prima e la seconda metà di luglio. In Francia, questo tasso ha raggiunto il 19 per cento, soprattutto nella parte occidentale del paese.
Questa siccità sta alimentando incendi, come quello storico e mortale divampato nella regione dell’Aude, nel sud della Francia. Anche la Turchia non è immune alla carenza idrica: oltre tre quarti del paese (76 per cento) sta affrontando la siccità. Il tasso di allerta per siccità ha raggiunto il 18 per cento.
Nella regione occidentale di Smirne, questa siccità sta esacerbando i conflitti sull’uso dell’acqua tra turisti e popolazione locale. Questo problema è presente anche in altri paesi del Mediterraneo, che rappresentano il 30 per cento del turismo globale e, secondo i climatologi, registreranno un calo delle precipitazioni nei prossimi decenni.
Al contrario, Portogallo e Spagna rimangono relativamente poco colpiti con bassi tassi di siccità (10 per cento e 7 per cento).