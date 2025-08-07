Secondo un’analisi dell’Afp sui dati dell’Osservatorio europeo della siccità (Edo), oltre la metà dei terreni in Europa e nella regione mediterranea è stata colpita dalla siccità, nel periodo compreso tra l’11 e il 19 luglio 2025.

Questo tasso del 51,9 per cento, ventuno punti in più rispetto alla media 2012-2024, è il più alto registrato per questo periodo dell’anno dall’inizio delle osservazioni nel 2012. La percentuale di suoli colpiti è stabile rispetto ai primi dieci giorni di luglio.

L’indicatore di siccità dell’Osservatorio europeo Copernicus, basato su osservazioni satellitari, combina tre parametri: precipitazioni, umidità del suolo e condizioni della vegetazione. È suddiviso in tre livelli di siccità (osservazione, allerta, allerta).

L’Europa orientale e i Balcani sono particolarmente colpiti. In Serbia, dove quasi tutti i suoli (99 per cento) sono sommersi dall’acqua, il tasso di allerta ha raggiunto il 68 per cento. Questa situazione preoccupa i produttori di lamponi, di cui il paese è uno dei maggiori esportatori.

Anche in Ungheria, Bulgaria e Romania, oltre la metà dei terreni è in stato di allerta, con tassi rispettivamente del 63 per cento, 52 per cento e 51 per cento. Nell’Europa occidentale, la situazione è peggiorata rispetto alla prima metà di luglio. Con il 21 per cento dei terreni in stato di allerta, il Regno Unito continua a subire una grave siccità, dopo una primavera eccezionalmente calda.

In Germania la percentuale di terreni in stato di allerta è aumentata notevolmente, passando dal 9 per cento al 26 per cento tra la prima e la seconda metà di luglio. In Francia, questo tasso ha raggiunto il 19 per cento, soprattutto nella parte occidentale del paese.