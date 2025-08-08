Il 10 gennaio, dieci giorni prima dell’insediamento del presidente Donald Trump, l’amministrazione del leader democratico Joe Biden ha denunciato la natura “illegittima” dell’insediamento di Nicolás Maduro, rieletto sei mesi prima per un terzo mandato di sei anni.

Caracas ha reagito, definendo questa decisione del governo di Donald Trump “patetica”. “Respingiamo questa rozza operazione di propaganda politica”, ha dichiarato il ministro degli esteri venezuelano Yvan Gil in un comunicato.

“Il dipartimento di giustizia e il dipartimento di stato annunciano una ricompensa di 50 milioni di dollari per informazioni che portino all’arresto di Nicolás Maduro”, ha scritto il procuratore generale degli Stati Uniti Pam Bondi su X. La ricompensa precedente era di 25 milioni di dollari.

Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver portato a cinquanta milioni di dollari la taglia per l’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro, incriminato dagli Stati Uniti per traffico di droga e la cui rielezione non è stata riconosciuta da Washington.

L’allora segretario di stato Antony Blinken ha imposto nuove sanzioni a Caracas, aumentando la taglia che pende sulla testa del presidente da 15 a 25 milioni di dollari per ottenere informazioni che portino all’incriminazione del leader venezuelano.

Washington riteneva che “Maduro ha chiaramente perso le elezioni presidenziali del 2024 e non ha alcun diritto di rivendicare la presidenza”. Il successore di Antony Blinken, il repubblicano Marco Rubio, ha ribadito le stesse accuse il 7 agosto.

“Dal 2020, Maduro ha soffocato la democrazia e si è aggrappato al potere in Venezuela”, ha dichiarato il principale diplomatico statunitense in una nota. Il presidente venezuelano, sostenuto dall’esercito e da un’amministrazione compiacente, ha prestato giuramento per un terzo mandato di sei anni in una cerimonia descritta come un “colpo di stato” dall’opposizione, che ha rivendicato la vittoria alle elezioni presidenziali.

“Mentre smantelliamo i complotti terroristici orchestrati dal suo paese, questa donna sta dirigendo un circo mediatico per compiacere l’estrema destra sconfitta del Venezuela”, ha dichiarato il ministro Yvan Gil, rispondendo a Pam Bondi.

La taglia statunitense, aumentata da 25 a 50 milioni di dollari, è valida per informazioni che portino all’arresto di Nicolás Maduro e del suo ministro dell’interno, che dovranno affrontare un processo per “traffico di droga e corruzione”, secondo Washington. Questa accusa per la partecipazione e la complicità con il “narcotraffico” internazionale, risale al 2020, alla fine del primo mandato di Donald Trump.