Nel summit francese ventisei paesi, in grande maggioranza europei, si sono impegnati a Parigi a fornire all’Ucraina un sostegno militare in terra, mare e aria, un annuncio accolto con favore dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj.

“Possono eserciti stranieri, in particolare europei e statunitensi, garantire la sicurezza dell’Ucraina? Assolutamente no, non possono”, ha dichiarato il 5 settembre il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov.

Con parole ancora più esplicite, Putin, che si trova a Vladivostok per il Forum economico orientale, ha affermato il 5 settembre che un’eventuale forza occidentale in Ucraina sarebbe un “obiettivo legittimo” dell’esercito russo.

“Oltretutto, se dovessero concretizzarsi le condizioni per una pace duratura, non vedo proprio i motivi di una presenza occidentale”, ha aggiunto il presidente russo.

Nel vertice di Parigi, a cui era presente l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff, e in un successivo collegamento in videoconferenza con Donald Trump, si è discusso anche del sostegno degli Stati Uniti a una forza di pace occidentale. Non sono però stati fatti annunci in merito.