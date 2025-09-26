Il 25 settembre l’esercito israeliano ha bombardato Sanaa, la capitale dello Yemen, controllata dai ribelli huthi, causando almeno nove morti e 174 feriti. Il giorno prima gli huthi avevano rivendicato un attacco con un drone nel sud d’Israele. I giornalisti dell’Afp presenti a Sanaa hanno riferito di aver sentito varie esplosioni e di aver visto colonne di fumo in tre punti diversi della capitale. Anees Alasbahi, portavoce del ministero della salute degli huthi, ha dichiarato sul social network X che “il bilancio è di nove martiri e 174 feriti”, aggiungendo che i soccorritori stanno ancora cercando vittime sotto le macerie.

Secondo l’emittente tv degli huthi Al Massira, l’esercito israeliano ha colpito un centro di detenzione, una centrale elettrica e due quartieri residenziali. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che “gli attacchi hanno permesso di eliminare decine di terroristi huthi e di distruggere scorte di droni e armi”. L’esercito israeliano ha affermato in un comunicato di aver preso di mira vari obiettivi huthi, tra cui “il quartier generale dello stato maggiore, complessi appartenenti ai servizi di sicurezza e campi militari, da cui si pianificavano attacchi terroristici contro Israele”. L’esercito ha aggiunto che “Israele condurrà presto altre operazioni contro il regime degli huthi”.