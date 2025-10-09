Almeno 13 civili sono morti in un attacco attribuito ai paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) contro una moschea ad Al Fashir, capoluogo dello stato del Darfur Settentrionale, hanno riferito il 9 ottobre alcuni testimoni.

Un sopravvissuto ha precisato che l’attacco ha causato anche venti feriti.

“Noi e altre settanta famiglie ci eravamo rifugiati nella moschea dopo che le Rsf avevano fatto irruzione nelle nostre case”, ha aggiunto.

In ventiquattr’ore almeno 33 persone sono morte in attacchi attribuiti alle Rsf ad Al Fashir, che è sotto assedio da diciotto mesi.

Il 7 ottobre un attacco con i droni contro il reparto maternità dell’ospedale locale aveva causato otto morti e sette feriti, secondo fonti mediche che hanno chiesto di rimanere anonime.

Un secondo attacco contro l’ospedale, condotto l’8 ottobre, aveva invece causato dodici morti, tra cui un medico e un infermiere, e 17 feriti.

A metà settembre almeno 75 persone erano morte in un altro attacco contro una moschea ad Al Fashir.