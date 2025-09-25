Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha chiesto un cessate il fuoco immediato nella regione sudanese del Darfur dopo che il 20 settembre un attacco con i droni ha causato più di 70 morti tra i fedeli in preghiera alla moschea Al Safiya, ad Al Fashir. Tra le vittime c’erano anche bambini. L’attacco – il più sanguinoso da quando la città è assediata dai paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) – è stato compiuto negli stessi giorni in cui l’ufficio dell’alto commissario per i diritti umani dell’Onu ha pubblicato un rapporto che parla di esecuzioni sommarie, di combattenti che prendono di mira i civili e dell’aggravarsi delle violenze a sfondo etnico in tutto il Sudan, e in particolare in Darfur. Almeno 3.384 civili sono stati uccisi nella prima metà del 2025 ma, avverte il rapporto, il bilancio è sottostimato.