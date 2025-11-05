Il primo ministro belga Bart De Wever ha indetto per il 6 novembre una riunione straordinaria del consiglio nazionale di sicurezza, dopo nuove segnalazioni di droni su due aeroporti, che hanno causato la chiusura dello spazio aereo nella notte tra il 4 e il 5 novembre. Il moltiplicarsi dei sorvoli da parte di droni, la cui origine rimane sconosciuta, sta suscitando forti preoccupazioni nel paese. “Il capo del governo, insieme ai principali responsabili della polizia e delle forze armate, valuterà come rispondere a questa minaccia durante una riunione che si terrà il 6 novembre alle 10”, ha annunciato il 5 novembre il governo.

Skeyes, l’azienda responsabile del controllo del traffico aereo in Belgio, ha dovuto sospendere i voli per due volte la sera del 4 novembre, prima intorno alle 20 e poi alle 22, dopo due segnalazioni di droni sugli aeroporti di Bruxelles e Liegi. Il traffico aereo è poi ripreso gradualmente nel corso della notte, ma decine di voli sono stati cancellati. Centinaia di passeggeri sono stati costretti a passare la notte all’aeroporto di Bruxelles-National, ha riferito una portavoce dell’azienda che gestisce l’aeroporto della capitale.

