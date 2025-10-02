L’idea di riunire i leader europei in una capitale dove l’aeroporto è stato chiuso ripetutamente per la comparsa di droni non identificati ha sicuramente fatto tremare i responsabili della sicurezza. Per aiutare la Danimarca e mettere in sicurezza il suo spazio aereo Francia, Regno Unito e Germania hanno inviato elicotteri antidrone e sistemi di disturbo radio.

Gli “intrusi” di Copenaghen, alla fine, erano solo piccoli droni di quelli che si trovano facilmente in commercio, molto diversi dagli Shahed o dai Geran russi, che hanno le dimensioni di piccoli aerei e di recente hanno sorvolato lo spazio aereo di Polonia e Romania. Il problema è che i sistemi di difesa non sono impostati per affrontare le intrusioni dei droni commerciali. Questo significa che con una spesa minima in un paese europeo moderno si può seminare il panico.

È questo il clima in cui il primo ottobre si sono riuniti i 27 capi di stato e di governo dell’Unione europea, raggiunti il 2 ottobre dal resto dei leader del continente per un vertice della Comunità politica europea, composta da 47 stati tra cui il Regno Unito e l’Ucraina. Buona parte del programma sarà dedicata al minaccioso vicino Vladimir Putin.