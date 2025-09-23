Il 23 settembre il governo danese ha denunciato un “grave attacco” dopo che il giorno prima alcuni droni di origine sconosciuta avevano sorvolato l’aeroporto di Copenaghen, bloccando il traffico aereo per quattro ore.

Gli aeroporti di Copenaghen e Oslo hanno riaperto la mattina del 23 settembre dopo che la presenza di droni aveva costretto le autorità a cancellare decine di voli in Danimarca e in Norvegia.

“Si tratta del più grave attacco contro un’infrastruttura cruciale condotto negli ultimi anni in Danimarca”, ha affermato la premier danese Mette Frederiksen, sottolineando che “al momento non è possibile escludere un coinvolgimento della Russia”.

“Quest’ultimo episodio si aggiunge ad altri attacchi di droni, violazioni dello spazio aereo e ciberattacchi che si sono verificati di recente in Europa”, ha aggiunto.