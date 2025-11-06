“L’assenza di circa duemila controllori di volo lo rende inevitabile”, ha aggiunto.

“Ridurremo i voli del 10 per cento in quaranta aeroporti”, ha dichiarato durante una conferenza stampa il ministro dei trasporti Sean Duffy.

L’amministrazione Trump ha annunciato il 5 novembre che imporrà alle compagnie aeree di ridurre i voli per “diminuire la pressione” sul controllo del traffico aereo, che deve fronteggiare un aumento delle assenze per lo shutdown.

A partire dal 7 novembre migliaia di voli saranno cancellati negli Stati Uniti a causa del protrarsi dello shutdown, la paralisi delle attività federali, in un contesto di forti tensioni tra repubblicani e democratici.

L’elenco ufficiale degli aeroporti sarà pubblicato il 6 novembre, ma secondo i mezzi d’informazione statunitensi saranno coinvolti quelli di Chicago, Dallas, Los Angeles, New York, Miami e Washington.

I voli internazionali non subiranno variazioni, ha precisato all’emittente Abc una fonte che ha chiesto di rimanere anonima.

Secondo i mezzi d’informazione statunitensi, in una prima fase i voli saranno ridotti del 4 per cento, per poi arrivare gradualmente al 10.