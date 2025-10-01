Il 1 ottobre gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in shutdown, la paralisi delle attività federali, senza alcuna soluzione immediata in vista a causa delle divergenze tra l’amministrazione Trump e l’opposizione democratica.

Centinaia di migliaia di impiegati federali saranno messi in congedo non retribuito e si prevedono forti disagi per gli utenti dei servizi pubblici, una situazione di cui entrambe le parti si stanno attribuendo la responsabilità.

“Sono i democratici a voler chiudere tutto”, ha affermato il presidente Donald Trump il pomeriggio del 30 settembre.

“Ma gli shutdown possono avere anche conseguenze positive. Potremo sbarazzarci di molte cose che non vogliamo, tutte cose amate dai democratici”, ha aggiunto, lasciando intendere di voler sfruttare la situazione per indebolire alcune agenzie federali e procedere a nuovi licenziamenti.