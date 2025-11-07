Il 7 novembre l’Unione europea (Ue) ha introdotto delle restrizioni agli ingressi dei cittadini russi sul suo territorio, a quasi quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina. “Scatenare una guerra in Europa e pretendere di viaggiare liberamente nel continente è piuttosto difficile da giustificare”, ha dichiarato sul social network X la responsabile della diplomazia europea Kaja Kallas. A partire dal 7 novembre i cittadini russi non possono più ottenere visti per ingressi multipli, ma solo per un unico ingresso, ha precisato la Commissione europea.

La misura non è però sostenuta da tutti i dissidenti russi, alcuni dei quali sostengono che rafforzerà la propaganda del Cremlino. In un contesto in cui il presidente russo Vladimir Putin continiua a denunciare l’ostilità dell’occidente nei confronti della Russia, “una misura come questa potrebbe aiutare il governo a isolare ulteriormente la società russa”, aveva affermato Julija Navalnaja, vedova dell’oppositore Aleksej Navalnyj, in una lettera inviata a Kallas a settembre. Bruxelles considera però il provvedimento anche un modo per difendersi dagli attacchi ibridi attribuiti alla Russia, che negli ultimi mesi si sono moltiplicati in vari paesi europei. Le restrizioni permetteranno di esaminare con più attenzione le richieste di visto, “riducendo i rischi per la sicurezza europea”, secondo la Commissione europea. “In un momento in cui aumentano gli atti di sabotaggio e le intrusioni di droni, abbiamo il dovere di proteggere i nostri cittadini”, ha dichiarato Kallas.