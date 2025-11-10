Le quattro dighe che alimentano Mashhad, la seconda città dell’Iran, sono praticamente a secco con riserve inferiori al 3 per cento, hanno annunciato il 9 novembre i mezzi d’informazione locali, mentre il paese sta affrontando la più grave siccità degli ultimi decenni.

Nella capitale Teheran il livello delle precipitazioni “è ai minimi storici

da un secolo”, aveva affermato a ottobre un funzionario locale.

Secondo i mezzi d’informazione iraniani, 15 delle 31 province dell’Iran non hanno ricevuto neanche una goccia di pioggia dall’inizio dell’autunno.