Il 9 novembre è stato raggiunto un accordo provvisorio al senato per mettere fine allo shutdown, la paralisi delle attività federali, che dura da quaranta giorni ed è il più lungo nella storia degli Stati Uniti. Senatori repubblicani e democratici hanno concordato un’estensione dei finanziamenti federali fino a gennaio, come hanno riferito le emittenti Cnn e Fox News. L’accordo è stato poi sottoposto a una votazione procedurale e approvato con il sostegno di un numero sufficiente di democratici, prima di essere trasmesso alla camera dei rappresentanti. Se anche i deputati daranno il loro via libera, l’accordo sarà sottoposto al presidente Donald Trump per la firma.

Gli ultimi sviluppi fanno sperare in un prossimo ritorno alla normalità, in un momento in cui il traffico aereo e l’erogazione dei sussidi sociali sono perturbati, e centinaia di migliaia di impiegati federali sono in congedo non retribuito o lavorano senza essere pagati dal 1 ottobre. “Sembra che ci stiamo avvicinando alla fine dello shutdown”, ha dichiarato alla stampa Trump, tornato alla Casa Bianca dopo aver trascorso il fine settimana nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida. L’accordo, che prevede l’annullamento del licenziamento di migliaia di funzionari federali deciso da Trump il mese scorso, permetterà di riattivare il programma di aiuti alimentari per 42 milioni di statunitensi, che era stato sospeso a causa dello shutdown. Secondo i mezzi d’informazione statunitensi, i senatori democratici hanno ottenuto l’estensione degli aiuti per l’assistenza sanitaria, in scadenza alla fine dell’anno.