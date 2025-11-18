“Riteniamo che l’arrivo del gruppo faccia parte di un piano più ampio per trasferire i palestinesi in varie regioni del mondo”, ha affermato Lamola.

I 153 palestinesi erano arrivati il 13 novembre a Johannesburg a bordo di un volo charter, senza timbro di partenza sui loro passaporti. Secondo i membri del gruppo, il viaggio era stato organizzato da un’oscura organizzazione chiamata Al Majd.

“Il Sudafrica è fermamente contrario a questo piano di espulsioni e non è disposto ad accettare nuovi voli”, ha dichiarato.

L’arrivo in Sudafrica di 153 palestinesi a bordo di un aereo, la settimana scorsa, “è sospetto e rivela una chiara volontà di espellere i palestinesi dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania”, ha affermato il 18 novembre il ministro degli esteri sudafricano Ronald Lamola.

I 153 palestinesi – uomini, donne e bambini – erano rimasti bloccati in aereo per più di dodici ore ed erano stati autorizzati dal ministero dell’interno a sbarcare solo dopo che l’ong sudafricana Gift of the givers si era impegnata a occuparsi di loro e a dargli ospitalità.

Secondo l’ong, i palestinesi hanno pagato circa duemila dollari a testa ad Al Majd per il viaggio e non sapevano che sarebbero andati in Sudafrica.

“Gli è stato semplicemente detto che sarebbero sbarcati in un paese disposto ad accoglierli. Alcuni di loro pensavano di andare in Indonesia, Malaysia o India”, ha dichiarato all’Afp Sarah Oosthuizen, rappresentante dell’ong.

Khalid Vawda, del gruppo filopalestinese Social intifada di Johannesburg, ha affermato che i membri del gruppo hanno versato il denaro su un conto e poi gli è stato detto di aspettare l’annuncio della partenza, che sarebbe arrivato con un giorno di preavviso.

“Sono stati portati al valico di Kerem Shalom (tra la Striscia di Gaza e Israele, ndr), dove hanno dovuto lasciare tutto tranne i telefoni cellulari, i vestiti che indossavano e il denaro contante in loro possesso”, ha dichiarato.

L’aereo è poi partito dall’aeroporto di Eilat, nel sud d’Israele, ed è atterrato a Nairobi in Kenya, dove i palestinesi sono stati trasferiti su un secondo velivolo.