Il 18 novembre il presidente statunitense Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e, oltre ad offrirgli una spettacolare riabilitazione diplomatica, accompagnata da importanti accordi in materia di difesa ed energia, l’ha difeso con forza riguardo all’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018. “Stiamo parlando di una persona estremamente controversa. Molti non lo amavano. Ma che vi piacesse o no, a volte le cose succedono”, ha affermato Trump in risposta a una domanda su Khashoggi, ex giornalista del Washington Post. “Ma Mohammed bin Salman non ne sapeva niente”, ha dichiarato il presidente statunitense, che ha attaccato violentemente una giornalista dell’emittente Abc che aveva posto la domanda, accusandola di “mettere in imbarazzo” quello che ha definito un “ottimo amico”.

Iscriviti a

Mediorientale Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Mediorientale Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì. Vedi tutte le newsletter

Il leader de facto del regno saudita è stato perfino elogiato da Trump per il suo “incredibile bilancio in materia di diritti umani”. Residente negli Stati Uniti e critico del regime saudita, Khashoggi era stato ucciso nel consolato saudita a Istanbul da agenti provenienti dall’Arabia Saudita. I servizi di sicurezza statunitensi avevano poi attribuito a Mohammed bin Salman la responsabilità diretta dell’omicidio. “È stato un episodio doloroso e un grande errore, e stiamo facendo tutto il possibile per evitare che una cosa simile possa ripetersi”, ha affermato il principe ereditario saudita, soprannominato Mbs. “Se è vero che gli dispiace, dovrebbe incontrarmi, chiedermi scusa e risarcirmi per l’omicidio di mio marito”, ha dichiarato sul social network X la vedova Hanan Elatr Khashoggi.