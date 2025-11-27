Il generale Horta N’Tam, capo di stato maggiore dell’esercito, è diventato il 27 novembre il nuovo uomo forte della Guinea Bissau dopo essere stato nominato presidente di una transizione che dovrebbe durare un anno. Il giorno prima, durante il colpo di stato, i militari avevano destituito il presidente Umaro Sissoco Embolo e sospeso il processo elettorale.

“Mi è appena stata affidata la direzione dell’alto comando”, ha dichiarato N’Tam dopo aver prestato giuramento durante una cerimonia presso il quartier generale dello stato maggiore.

“Il paese sta attraversando un periodo molto difficile. S’impongono quindi misure urgenti e ci sarà bisogno del contributo di tutti”, ha aggiunto.

N’Tam era considerato vicino al presidente deposto Embalo.

I militari hanno poi annunciato la riapertura delle frontiere, che erano state chiuse subito dopo il colpo di stato.