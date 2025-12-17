Il presidente statunitense Donald Trump ha esteso il 16 dicembre le restrizioni d’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di sette paesi, tra cui la Siria, e ai palestinesi.

Trump ha firmato un proclama che “limita ulteriormente l’ingresso dei cittadini stranieri per proteggere la sicurezza degli Stati Uniti”, ha affermato la Casa Bianca.

I nuovi paesi presi di mira sono Burkina Faso, Mali, Niger, Siria e Sud Sudan, mentre Laos e Sierra Leone sono passati da restrizioni parziali a totali.

Sono interessati dal provvedimento anche i palestinesi in possesso di documenti di viaggio rilasciati dall’Autorità Nazionale Palestinese (Anp).