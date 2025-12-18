I 450 ricorrenti sostengono che le misure intraprese dal governo contro la crisi climatica siano “del tutto insufficienti”, e che questo metta a rischio la loro salute e i loro mezzi di sussistenza.

“Abbiamo appena depositato le carte”, ha dichiarato all’Afp Akihiro Shima, il loro avvocato principale.

Il 18 dicembre centinaia di persone in tutto il Giappone hanno fatto causa al governo per la sua inazione climatica, che considerano in contrasto con la costituzione.

Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

Tra i ricorrenti c’è Kiichi Akiyama, un operaio edile di 57 anni, che ha raccontato all’Afp come le frequenti ondate di calore costringono la sua squadra a lavorare a rilento, causando “enormi perdite” all’azienda.

“È capitato che degli operai siano svenuti in cantiere o siano morti dopo essere tornati a casa”, ha aggiunto.

“Le misure intraprese dal governo contro il cambiamento climatico sono del tutto insufficienti e, di conseguenza, il diritto dei ricorrenti a godere di una vita serena e di un clima stabile risulta gravemente compromesso”, si legge nella sintesi della denuncia, visionata dall’Afp.

Quest’anno il Giappone ha registrato l’estate più calda dall’inizio delle rilevazioni, nel 1898, e i ricorrenti sostengono che le ondate di calore minaccino la salute della popolazione, causino perdite economiche e compromettano i raccolti.

In base alla denuncia, i ricorrenti chiedono risarcimenti da mille yen (5,5 euro) a testa. Si tratta di una cifra simbolica, in quanto il vero obiettivo è far emergere le responsabilità del governo.