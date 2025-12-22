L’autorità di regolamentazione ha sottolineato che la domanda di accreditamento del canale era “in fase di revisione”, ma era stata “ritardata a causa della mancanza dei documenti richiesti dalla legge”.

I guineani sono chiamati a votare il 28 dicembre per le elezioni presidenziali, dopo il colpo di stato del 2021 che ha portato al potere la giunta del generale Mamadi Doumbouya. Doumbouya è candidato alle presidenziali, senza alcuna opposizione significativa.

La giunta al potere è accusata di limitare la libertà di stampa bloccando o sospendendo le trasmissioni. Secondo professionisti del settore, ha arrestato e poi rilasciato diversi giornalisti. Uno di loro, Habib Marouane Camara, che gestisce il sito web Lerevelateur224, è scomparso da dicembre.

Da quando la giunta ha preso il potere, diversi partiti politici sono stati sospesi, le manifestazioni – vietate dal 2022 – sono state represse e numerosi leader dell’opposizione e della società civile sono stati arrestati, condannati o costretti all’esilio.

Negli ultimi anni sono aumentate le segnalazioni di sparizioni forzate e rapimenti.

Nonostante le ripetute promesse di restituire il potere ai civili al termine di un periodo di transizione, il generale Mamadi Doumbouya si candida alla presidenza e sembra certo di vincere in assenza di un avversario significativo.