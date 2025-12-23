“Confermiamo che l’incontro si terrà a Chanthaburi e garantiamo che Chanthaburi è sicura”, ha ribadito poco dopo Surasant Kongsiri, portavoce del suo ministero.

Ma la Thailandia vuole che i negoziati si svolgano sul suo territorio, nella provincia di Chanthaburi, dove al momento “non ci sono praticamente combattimenti”, ha dichiarato il ministro della difesa Nattaphon Narkphanit.

La Malaysia, che detiene la presidenza di turno dell’Associazione delle Nazioni del suedest asiatico (Asean) ha accettato che le due parti si incontrino a Kuala Lumpur.

“Per ragioni di sicurezza legate ai combattimenti in corso lungo il confine, questo incontro dovrebbe tenersi in un luogo sicuro e neutrale”, ha scritto il ministro della difesa cambogiano Tea Seiha in una lettera al suo omologo thailandese.

La Cambogia ha ospitato l’ultima volta i negoziati, quindi questa volta è il turno della Thailandia, che ha proposto di incontrarsi nella provincia di Chanthaburi, al confine. Una proposta che la Cambogia non condivide.

I due vicini del sudest asiatico avevano concordato di sedersi al tavolo dei negoziati a partire dal 24 dicembre, ma la scelta della sede delle trattative è una questione contesa tra i due stati.

Il 23 dicembre la Thailandia ha respinto la richiesta della Cambogia di tenere colloqui di pace in un territorio neutrale per risolvere la disputa sul confine, che in quindici giorni ha provocato più di quaranta morti e centinaia di migliaia di sfollati.

Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

Il mantenimento di questa posizione potrebbe mettere a rischio lo svolgimento dei colloqui, che dovrebbero durare diversi giorni? “Dipende dalla Cambogia”, ha risposto. “La Thailandia ha una posizione ferma e argomenti chiari”.

Gli scontri avvenuti a luglio tra Thailandia e Cambogia hanno causato 43 morti e circa 300mila sfollati in cinque giorni, poi è stata raggiunta una tregua.

I due paesi hanno firmato un accordo di cessate il fuoco alla fine di ottobre a Kuala Lumpur, sotto l’egida del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ma l’accordo è stato sospeso poche settimane fa da Bangkok, dopo che diversi soldati thailandesi sono rimasti feriti nell’esplosione di una mina al confine.

Secondo le ultime cifre ufficiali, almeno 44 persone sono state uccise (23 thailandesi, 21 cambogiani) dalla ripresa delle ostilità il 7 dicembre e più di 900mila abitanti delle regioni di confine sono stati costretti a trasferirsi da entrambe le parti.

Il conflitto affonda le sue radici in una disputa territoriale sulla demarcazione degli 800 chilometri di confine tra i due paesi, scoppiata durante il periodo coloniale francese.