Due agenti della polizia stradale sono stati uccisi a Mosca nella notte tra il 23 e il 24 dicembre in un’esplosione avvenuta mentre tentavano di arrestare un individuo. Lo ha dichiarato il comitato investigativo russo in un comunicato.

“Un ordigno esplosivo è stato fatto esplodere” mentre gli agenti si avvicinavano all’individuo, che si trovava vicino alla loro auto di pattuglia, secondo la stessa fonte. L’esplosione è avvenuta vicino al luogo in cui un generale russo è stato ucciso all’inizio di questa settimana.