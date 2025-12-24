Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha svelato i dettagli dell’ultimo piano sostenuto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina, affermando che è stato negoziato tra i rappresentanti di Kiev e Washington e mandato a Mosca per la revisione. Il documento sarà integrato da ulteriori accordi bilaterali tra Stati Uniti e Ucraina, incentrati sulla sicurezza e la ricostruzione.

Zelenskyj non ha pubblicato una bozza del documento, ma ha presentato il contenuto del piano punto per punto durante un briefing con i giornalisti, tra cui l’Afp, a Kiev. Ecco la trascrizione integrale di come ha presentato il contenuto dell’accordo.