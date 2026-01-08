Donald Trump ha lanciato un nuovo attacco alla diplomazia climatica, ordinando il ritiro degli Stati Uniti da un trattato e da un comitato scientifico di riferimento sul clima, organizzazioni che Washington ha definito “non più al servizio degli interessi statunitensi”.

È nell’ambito dell’Unfccc che è stato firmato l’accordo di Parigi del 2015, che Trump aveva abbandonato per la seconda volta appena tornato alla Casa Bianca quasi un anno fa.

Durante il suo primo mandato Trump aveva abbandonato l’accordo di Parigi ma non l’Unfccc, consentendo agli Stati Uniti di continuare a partecipare alle conferenze annuali sul clima.

“Il ritiro statunitense è un clamoroso autogol. Nei prossimi anni gli Stati Uniti saranno meno sicuri e meno prosperi”, ha dichiarato l’8 gennaio Simon Stiell, il segretario esecutivo dell’Unfccc.

“Il ritiro della prima economia mondiale e del secondo maggior emettitore di gas serra dalla Convenzione è davvero deplorevole”, ha commentato il commissario europeo per il clima Wopke Hoekstra.

L’annuncio di Trump potrebbe incontrare ostacoli giuridici, dato che la costituzione statunitense, che consente al presidente di aderire a un trattato con il voto favorevole dei due terzi dei senatori, non dice nulla sulle modalità di un ritiro.