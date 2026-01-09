Il 9 gennaio gli incendi nello stato di Victoria, nel sudest dell’Australia, hanno distrutto alcuni edifici e migliaia di ettari di foresta, hanno annunciato i vigili del fuoco, precisando che i venti caldi hanno reso le condizioni “catastrofiche”. Decine di località sono state evacuate e tre persone, tra cui un bambino, risultano disperse. In questi giorni un’intensa ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi ha colpito gran parte dell’Australia, creando condizioni favorevoli agli incendi, com’era già accaduto durante la cosiddetta “estate nera” tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.

“Ieri le condizioni erano già estreme, ma oggi sono catastrofiche”, ha avvertito Jason Heffernan, il capo dei pompieri dello stato di Victoria. Raffiche di vento oltre i cento chilometri all’ora hanno impedito il decollo degli aerei antincendio fondamentali per contenere i circa trenta roghi, ha dichiarato Tim Wiebusch, responsabile della gestione delle emergenze nello stato. Uno degli incendi più gravi ha già distrutto circa 28mila ettari di vegetazione 150 chilometri a nord di Melbourne. Secondo i pompieri le fiamme avrebbero distrutto almeno venti case nella località di Ruffy. “Alcuni abitanti hanno già perso i loro mezzi di sussistenza e il loro bestiame. È terribile”, ha dichiarato George Noye, responsabile dei vigili del fuoco locali. “La popolazione dello stato di Victoria deve prepararsi a subire ulteriori perdite materiali, o anche peggio”, ha affermato Heffernan.

1,51 gradi in più