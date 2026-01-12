L’11 gennaio il presidente statunitense Donald Trump ha inasprito i toni nei confronti di Cuba, esortando il paese caraibico a “fare un accordo prima che sia troppo tardi”, parole che hanno suscitato le ire del suo collega all’Avana. “A Cuba non arriveranno più petrolio e soldi. Zero!”, ha affermato Trump sul suo social network Truth Social, riferendosi agli ultimi sviluppi in Venezuela, storico alleato di Cuba. “Cuba è una nazione libera e indipendente, e nessuno può dirci cosa dobbiamo fare”, ha dichiarato sul social network X il presidente cubano Miguel Díaz-Canel. “Siamo sottoposti a un’aggressione statunitense da 66 anni e difenderemo la patria fino all’ultima goccia di sangue”, ha aggiunto. Dal 1962 Cuba è soggetta a un embargo imposto dagli Stati Uniti in piena guerra fredda e rafforzato nel corso degli anni.

Le affermazioni di Trump sono arrivate otto giorni dopo la cattura da parte delle forze armate statunitensi del presidente venezuelano Nicolás Maduro in un’operazione che è costata la vita a decine di membri delle forze di sicurezza venezuelane ma anche cubane. “Cuba è stata sostenuta per anni da grandi quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio, ha fornito servizi di sicurezza agli ultimi due dittatori venezuelani. Ma ora è tutto finito!”, ha dichiarato Trump su Truth Social. Nei primi anni duemila L’Avana aveva firmato un accordo di cooperazione con il Venezuela di Hugo Chávez (1999-2013), il predecessore di Maduro, che prevedeva la fornitura di petrolio in cambio dell’invio di medici e insegnanti.