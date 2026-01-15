Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio un equipaggio della Stazione spaziale internazionale (Iss) è tornato sulla Terra in anticipo a causa di un problema medico, un evento che non si era mai verificato.

Dopo 167 giorni nello spazio, gli statunitensi Mike Fincke e Zena Cardman, il russo Oleg Platonov e il giapponese Kimiya Yui sono ammarati nell’oceano Pacifico, al largo della California.

“A nome della SpaceX e della Nasa, bentornati a casa, Crew-11”, hanno affermato i controllori spaziali di Houston dopo l’ammaraggio della capsula orbitale Dragon. “È bello essere tornati”, ha risposto Cardman.