Secondo un rapporto pubblicato il 22 gennaio dal centro studi Ember, nel 2025 le centrali eoliche e solari hanno prodotto per la prima volta più elettricità dei combustibili fossili nell’Unione europea (Ue).

“L’eolico e il solare hanno generato il 30 per cento dell’elettricità dell’Ue, contro il 29 per cento dei combustibili fossili”, si legge nel rapporto annuale European electricity review, che analizza i dati sulla produzione e la domanda di elettricità nei 27 paesi membri.

“Questi dati dimostrano la rapidità con la quale l’Ue sta effettuando la transizione verso un sistema energetico basato sull’eolico e sul solare”, ha affermato Beatrice Petrovich, autrice del rapporto.