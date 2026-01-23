Il 22 gennaio il vicepresidente statunitense JD Vance ha confermato che un bambino di cinque anni è in detenzione dopo un’operazione degli agenti dello United States immigration and customs enforcement (Ice) a Minneapolis.

Da settimane l’Ice sta conducendo una campagna su vasta scala nello stato del Minnesota, durante la quale è stata anche uccisa una manifestante di 37 anni, Renee Good, un episodio che ha suscitato forti polemiche nel paese.

Accusato dall’opposizione di aver gettato benzina sul fuoco difendendo l’agente che aveva aperto il fuoco, il 22 gennaio Vance ha raggiunto Minneapolis per incontrare gli agenti dell’Ice e “calmare gli animi”, come ha affermato durante una conferenza stampa.

“Sì, potete manifestare, ma pacificamente”, ha dichiarato rivolgendosi direttamente agli abitanti.