Gli ex presidenti Bill Clinton e Barack Obama hanno invitato i cittadini statunitensi a mobilitarsi per difendere i valori fondamentali del paese, dopo che gli agenti dello United States immigration and customs enforcement (Ice) hanno commesso un secondo omicidio a Minneapolis. Donald Trump ha invece attribuito l’episodio al “caos” scatenato dai democratici.

“Purtroppo due cittadini statunitensi hanno perso la vita a causa del caos scatenato dai democratici”, ha scritto sul suo social network Truth Social.

Trump ha invece attribuito le due morti alle autorità democratiche di Minneapolis e dello stato del Minnesota, che contestano la campagna dell’Ice.

Obama ha invitato i cittadini statunitensi a “reagire con forza” in un momento in cui “i valori fondamentali del paese sono sotto attacco”.

Tuttavia, i video dell’episodio contraddicono questa versione e mostrano l’uccisione dell’uomo dopo che era stato bloccato in terra da vari agenti dell’Ice.

Come aveva già fatto dopo la morte di Good, l’amministrazione Trump ha attribuito la responsabilità dell’episodio a Pretti, con la segretaria della sicurezza interna Kristi Noem che l’ha accusato di “terrorismo” perché, secondo lei, aveva messo in pericolo la vita degli agenti con una pistola di cui le autorità hanno pubblicato un’immagine.

Il 25 gennaio circa mille persone si sono riunite sul luogo dell’omicidio di Pretti, nonostante il clima gelido, per rendergli omaggio e denunciare le azioni dell’Ice.

Molti esponenti del Partito democratico hanno espresso la loro rabbia per le affermazioni dell’amministrazione Trump.

“Il fatto che mentano con tanta facilità dovrebbe spaventare l’opinione pubblica statunitense”, ha denunciato sulla Cnn il senatore democratico Chris Murphy.

Il 24 gennaio il governatore democratico del Minnesota, Tim Walz, si era espresso a favore di un’inchiesta condotta dalle autorità locali e non da quelle federali. “Non ci possiamo fidare”, ha aggiunto.

Sia Waltz sia il sindaco di Minneapolis Jabob Frey hanno chiesto il ritiro immediato degli agenti dell’Ice.

Un giudice federale ha inoltre ordinato all’amministrazione Trump di conservare le prove relative alla morte di Pretti.

Nonostante la morte dell’infermiere, Greg Bovino, responsabile dell’operazione dell’Ice a Minneapolis, ha affermato il 25 gennaio alla Cnn che “le vittime sono gli agenti”, che stanno facendo “un ottimo lavoro”.