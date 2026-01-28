Il 28 gennaio Donald Trump ha avvertito l’Iran che “il tempo sta per scadere”, riferendosi a un possibile attacco statunitense, mentre Teheran ha escluso di negoziare con Washington sotto minaccia.

Il presidente statunitense ha lanciato l’avvertimento sul suo social network Truth Social, in un momento in cui gli Stati Uniti stanno rafforzando la loro presenza militare nel golfo Persico.

Di fronte alla repressione del movimento di protesta nella Repubblica islamica, nelle scorse settimane Trump aveva più volte minacciato un intervento militare.