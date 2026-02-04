Almeno 15 migranti sono morti al largo dell’isola di Chios, in Grecia, nella collisione tra l’imbarcazione su cui viaggiavano e una motovedetta della guardia costiera greca, secondo un bilancio fornito la mattina del 4 febbraio.

La collisione si era verificata la sera del 3 febbraio al largo della costa orientale di Chios, nel mar Egeo. Secondo un comunicato della guardia costiera, “il pilota di un motoscafo che procedeva ad alta velocità e senza luci di navigazione, con a bordo passeggeri stranieri, non ha ottemperato ai nostri segnali luminosi e sonori”.

“Il pilota ha invece invertito improvvisamente la rotta, e il motoscafo è entrato in collisione con il lato destro della motovedetta”, ha aggiunto la guardia costiera, sottolineando che “a causa della violenza dell’impatto il motoscafo si è rovesciato ed è affondato”.