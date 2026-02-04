Il 4 febbraio la giustizia ungherese ha condannato l’antifascista Maja T., di nazionalità tedesca, a otto anni di prigione per aver aggredito dei neonazisti durante una manifestazione a Budapest, in Ungheria, nel 2023.

La pena comprende il periodo già trascorso dietro le sbarre da Maja T., che rifiuta lo schema binario maschile-femminile riguardo al genere sessuale, dopo l’arresto a Berlino nel dicembre 2023 e l’estradizione in Ungheria nel giugno 2024, che aveva suscitato forti critiche.

“Sappiamo tutti che il primo ministro ungherese vuole una condanna”, aveva dichiarato Maja T. prima della sentenza, riferendosi a Viktor Orbán.

Al momento non è chiaro se l’attivista potrà scontare la pena nel suo paese d’origine, come chiedono i suoi familiari e i suoi sostenitori, che avevano più volte denunciato un processo politico in Ungheria, un paese che considera gli attivisti antifascisti un’organizzazione terroristica.

“Questa sentenza di condanna è il culmine di molti anni d’ingiustizie”, ha dichiarato Wolfram Jarosch, padre di Maja T.

L’attivista rischiava una condanna più pesante, fino a 24 anni di prigione.