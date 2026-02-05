Il 5 febbraio l’Ucraina e la Russia hanno proceduto a un nuovo scambio di prigionieri, concordato nel corso di due giorni di negoziati ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ma su tutte le altre questioni, soprattutto quella territoriale, non sono stati fatti passi avanti significativi.

Il ministero della difesa russo ha riferito che è stato completato uno scambio di 157 prigionieri per parte.

Poco prima l’inviato statunitense Steve Witkoff, presente ad Abu Dhabi come mediatore, aveva annunciato lo scambio di 314 prigionieri, il primo dall’ottobre scorso.

“I colloqui di pace sono stati approfonditi e produttivi, ma c’è ancora molto lavoro da fare per mettere fine alla guerra”, ha dichiarato Witkoff sul social network X, senza fornire ulteriori dettagli.