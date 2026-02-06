Un attacco suicida durante la preghiera del venerdì in una moschea sciita di Islamabad ha causato più di 30 morti e almeno 130 feriti, ha dichiarato all’Afp una fonte della polizia pachistana.
L’attacco ha avuto luogo quando le moschee del paese erano gremite, ha dichiarato all’Afp un alto funzionario di polizia in anonimato. Secondo la stessa fonte, il bilancio delle vittime “è destinato a salire ulteriormente”. La moschea presa di mira si trova nel distretto di Tarlai.
In precedenza, una fonte della sicurezza, che ha richiesto l’anonimato, ha dichiarato all’Afp che l’esplosione è stata il risultato di un attacco suicida. “L’assalitore è stato bloccato all’ingresso e si è fatto esplodere”, ha dichiarato questa fonte all’Afp.
Il Pakistan è un paese a maggioranza sunnita, ma gli sciiti rappresentano tra il 10 e il 15 per cento della popolazione e in passato sono stati presi di mira da gruppi jihadisti. I giornalisti dell’Afp hanno visto decine di persone arrivare in un grande ospedale con vestiti e ferite macchiati di sangue.
Medici e passanti soccorrevano le vittime trasportate in ambulanza, i cui vestiti erano intrisi di sangue. Secondo i giornalisti dell’Afp, almeno una vittima è arrivata nel bagagliaio di un’auto.
Amici e parenti dei feriti hanno urlato quando sono arrivati al pronto soccorso dell’ospedale, pesantemente sorvegliato.
Il primo ministro pachistano, Shehbaz Sharif, ha “condannato con forza” l’attacco, affermando che i responsabili saranno trovati e consegnati alla giustizia. Nessun gruppo ha immediatamente rivendicato la responsabilità dell’attacco, che giunge mentre le forze di sicurezza pachistane combattono l’intensificarsi delle insurrezioni nelle province meridionali e settentrionali del paese, al confine con l’Afghanistan.
Islamabad sostiene che i gruppi separatisti armati del Balochistan, i taliban pachistani e altri militanti islamisti della provincia settentrionale di Khyber Pakhtunkhwa, vicino a Islamabad, usano il territorio afghano come rifugio sicuro per lanciare i loro attacchi.
Il governo taliban in Afghanistan ha ripetutamente negato queste accuse e le relazioni bilaterali si sono deteriorate. Inoltre le forze armate dei due paesi si scontrano regolarmente lungo il confine.
L’ultimo attentato di rilievo a Islamabad risale a novembre, quando un kamikaze fuori da un tribunale ha ucciso dodici persone e ne ha ferite altre decine, il primo evento di questo tipo a colpire la capitale da quasi tre anni.
Le forze pachistane sono sotto pressione anche in Baluchistan, dove la scorsa settimana attacchi rivendicati da insorti separatisti hanno ucciso 36 civili e 22 membri delle forze di sicurezza. Questi attacchi hanno scatenato un’ondata di operazioni durante le quali, secondo le autorità, le forze di sicurezza hanno ucciso quasi 200 miliziani.