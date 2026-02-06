Un attacco suicida durante la preghiera del venerdì in una moschea sciita di Islamabad ha causato più di 30 morti e almeno 130 feriti, ha dichiarato all’Afp una fonte della polizia pachistana.

L’attacco ha avuto luogo quando le moschee del paese erano gremite, ha dichiarato all’Afp un alto funzionario di polizia in anonimato. Secondo la stessa fonte, il bilancio delle vittime “è destinato a salire ulteriormente”. La moschea presa di mira si trova nel distretto di Tarlai.

In precedenza, una fonte della sicurezza, che ha richiesto l’anonimato, ha dichiarato all’Afp che l’esplosione è stata il risultato di un attacco suicida. “L’assalitore è stato bloccato all’ingresso e si è fatto esplodere”, ha dichiarato questa fonte all’Afp.

Il Pakistan è un paese a maggioranza sunnita, ma gli sciiti rappresentano tra il 10 e il 15 per cento della popolazione e in passato sono stati presi di mira da gruppi jihadisti. I giornalisti dell’Afp hanno visto decine di persone arrivare in un grande ospedale con vestiti e ferite macchiati di sangue.

Medici e passanti soccorrevano le vittime trasportate in ambulanza, i cui vestiti erano intrisi di sangue. Secondo i giornalisti dell’Afp, almeno una vittima è arrivata nel bagagliaio di un’auto.