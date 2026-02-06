Un alto generale dell’intelligence militare russa è stato colpito da un proiettile in un condominio di Mosca e ricoverato in ospedale, secondo quanto dichiarato da Mosca, in un tentato omicidio. La Russia accusa Kiev di essere dietro l’attentato.

Non ci sono stati commenti da parte di Kiev, che ha rivendicato la responsabilità di alcuni dei numerosi attacchi a ufficiali militari di alto livello, uccisi da quando Mosca ha lanciato la sua offensiva su larga scala nel febbraio 2022.

Gli investigatori russi hanno dichiarato che Vladimir Alekseyev, il vice capo dell’intelligence militare di Mosca, sanzionato in Occidente per il suo presunto ruolo negli attacchi informatici e per l’accusa di avere organizzato un attacco con agente nervino contro un disertore russo nel Regno Unito, è stato colpito da un “individuo non identificato”.

Il sospetto è fuggito dalla scena e il generale è stato ricoverato in ospedale. Nei commenti televisivi, il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov ha accusato l’Ucraina di essere dietro l‘“atto terroristico”, accusando Kiev di cercare di “interrompere il processo negoziale” alla ricerca della fine della guerra di quattro anni.

Il Cremlino ha dichiarato che i suoi servizi segreti stanno indagando sull’incidente e stanno tenendo informato il presidente Vladimir Putin. “I servizi speciali stanno facendo il loro lavoro”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Auguriamo al generale una pronta guarigione. Speriamo che sia così”, ha aggiunto.

In un quartiere nordoccidentale di Mosca, un mezzo della scientifica era parcheggiato fuori da un condominio e gli investigatori avevano isolato l’accesso, secondo quanto documentato dai reporter dell’Afp.