Un alto generale dell’intelligence militare russa è stato colpito da un proiettile in un condominio di Mosca e ricoverato in ospedale, secondo quanto dichiarato da Mosca, in un tentato omicidio. La Russia accusa Kiev di essere dietro l’attentato.
Non ci sono stati commenti da parte di Kiev, che ha rivendicato la responsabilità di alcuni dei numerosi attacchi a ufficiali militari di alto livello, uccisi da quando Mosca ha lanciato la sua offensiva su larga scala nel febbraio 2022.
Gli investigatori russi hanno dichiarato che Vladimir Alekseyev, il vice capo dell’intelligence militare di Mosca, sanzionato in Occidente per il suo presunto ruolo negli attacchi informatici e per l’accusa di avere organizzato un attacco con agente nervino contro un disertore russo nel Regno Unito, è stato colpito da un “individuo non identificato”.
Il sospetto è fuggito dalla scena e il generale è stato ricoverato in ospedale. Nei commenti televisivi, il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov ha accusato l’Ucraina di essere dietro l‘“atto terroristico”, accusando Kiev di cercare di “interrompere il processo negoziale” alla ricerca della fine della guerra di quattro anni.
Il Cremlino ha dichiarato che i suoi servizi segreti stanno indagando sull’incidente e stanno tenendo informato il presidente Vladimir Putin. “I servizi speciali stanno facendo il loro lavoro”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Auguriamo al generale una pronta guarigione. Speriamo che sia così”, ha aggiunto.
In un quartiere nordoccidentale di Mosca, un mezzo della scientifica era parcheggiato fuori da un condominio e gli investigatori avevano isolato l’accesso, secondo quanto documentato dai reporter dell’Afp.
Collegamento con Skripal
Ufficiale militare di carriera, Alekseyev è il primo vicecapo dell’intelligence dal 2011. È stato sottoposto a sanzioni occidentali per presunti attacchi informatici e per quello che secondo l’occidente è stato il suo ruolo nell’organizzazione dell’avvelenamento dell’ex spia russa Sergej Skripal nel Regno Unito nel 2018.
Il tentato omicidio ha causato la morte di un membro del pubblico britannico e ha messo a dura prova i legami tra Londra e Mosca.
Alekseyev ha anche guidato le operazioni di intelligence durante l’intervento russo in Siria per conto dell’ormai destituito leader Bashar al Assad.
E nel corso della guerra in Ucraina è stato inviato a negoziare con il capo Wagner Yevgeny Prigozhin durante il suo tentativo di ammutinamento contro i vertici militari russi nel 2023.
All’epoca Alekseyev fu filmato mentre sedeva con Prigozhin in un complesso militare russo preso in consegna da Wagner, cercando di convincere il capo mercenario a richiamare le sue truppe.
Prigozhin morì mesi dopo la ribellione interrotta, quando il suo aereo esplose in volo. Il comitato investigativo russo ha dichiarato che Alekseyev era stato colpito da “diversi spari”. Non ci sono stati aggiornamenti sulle sue condizioni, se non che è stato ricoverato in ospedale.
“Sono in corso azioni investigative e misure di ricerca operativa per identificare la persona o le persone coinvolte in questo reato”, ha dichiarato la portavoce del Comitato investigativo Svetlana Petrenko in un comunicato.
Da quando Mosca ha inviato le sue truppe in Ucraina, diverse figure militari di alto livello sono state prese di mira e uccise in territorio russo. Il mese scorso un tribunale russo ha condannato all’ergastolo un uomo uzbeko per l’uccisione nel 2024 del capo delle forze di difesa radiologica, chimica e biologica dell’esercito russo. Il generale, Igor Kirillov, è stato ucciso nell’esplosione di uno scooter imbottito di esplosivo mentre usciva da un condominio di Mosca.